7 decrete de eliberare din functie a unor judecatori, semnate miercuri la Cotroceni

Presedintele Iohannis si-a pus semnatura, in aceasta a treia zi a saptamanii, pe sapte decrete de eliberare din functie a tot atatia magistrati.

In toate aceste cazuri este vorba despre pensionari, decizii care se vor aplica fie in cursul lunii august, fie in septembrie, in cazul unor judecatori din Bucuresti – de la Tribunal si, respectiv, Curtea de Apel, cat si din Salaj, Drobeta Turnu Severin sau Buzau.

Concret, din directia Cotrocenilor s-a anuntat ca, pe 2 august, seful statului a semnat urmatoarele inscrisuri:

“Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Drobeta Turnu Severin a doamnei Liliana Grigorescu – pensionare, la data de 7 august 2017;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Salaj a doamnei Mirela-Teodora Lazoc – pensionare, la data de 1 septembrie 2017;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Salaj a doamnei Rada-Magdalena Pop – pensionare, la data de 1 septembrie 2017;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Bucuresti a doamnei Ana Otilia Bombos – pensionare, la data de 1 septembrie 2017;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Buzau a domnului Vasile Bratu – pensionare, la data de 1 septembrie 2017;

Decret privind eliberarea din functia de judecator, vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara, a domnului Gheorghe Obersterescu – pensionare, la data de 1 septembrie 2017;

Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Bucuresti a doamnei Daniela-Adriana Bina – pensionare, la data de 4 septembrie 2017.”

sursa foto: Facebook