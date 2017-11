Politica in Romania. Cazul Dragnea

Daca liderul PSD a furat, drum bun la puscarie. Daca a inselat statul, la fel. Daca a falsificat documente ca sa puna mana pe fonduri europene, nu are decat sa-si petreaca urmatorii ani la inchisoare. Si, indiferent cum ar fi incalcat legeile, daca ce a facut se pedepseste cu privarea de libertate, nu are decat sa-si execute pedeapsa. Doar ca, pana atunci, tot ce i se pune in carca trebuie probat temeinic, fara putinta de tagada. De suspiciuni rezonabile, in baza carora oamenii sunt transformati in clienti ai puscariilor, sunt satul pana peste cap. Nu de altceva, dar suspiciunea, dupa orice dictionar, este doar o banuiala.

Nu sunt vreun aparator al lui Liviu Dragnea. Nici sustinator inflacarat nu sunt. Ba, de cate ori l-am prins pe picior gresit, l-am taxat pe loc. Fara patima insa. Si nici dusman nu ii sunt, nu am avut nimic de impartit, si nici nu mi-a deranjat existenta mai mult decat altii. Dar ceea ce se intampla acum, cu un spectacol slinos ticluit in culisele Binomului, nu mai este act de justitie. Este doar un mod de a arata lumii civilizate ce inseamna sa faci politica in Romania.

Asupra tintei PSD, foc!

Cine stie, poate e mai mult decat atat. Poate este un avertisment dur ca, in politica, Justitia are ultimul cuvant. Suna ca naiba, dar asta este adevarul. Intamplator, Dragnea este membru PSD. Putea sa ramana in PD-ul in care a debutat si alta ar fi fost situatia lui. Fuziona si el cu PNL si acum era ocrotit ca si restul. Dar nu mai este intamplator faptul ca DNA sta cu ochii lipiti de PSD, cat mai spre varf. Prea seamana a continuare lasata in suspans de Iohannis, cand i-a propus lui Tariceanu sa treaca de partea lui si sa reformeze PNL. Este prea stramt contextul in care l-a avertizat ca intra intr-un razboi care nu ii apartine, ca sa mai crezi ca e o intamplare. Era, de fapt, razboiul lui Iohannis impotriva PSD, pe care il voia redus la tacere. De ce? Era principalul obiectiv al mandatului proaspat castigat?

Salariul, venit ilicit

Atitudinea anti PSD si anti Dragnea a presedintelui a fost evidenta in toate ocaziile. Nu le mai reiau, sunt arhicunoscute. Tinut in sah de inca un dosar si cu o condamnare cu cantec la activ, Dragnea a preferat pacifismul, ocupandu-se de partid. Profitand, sistemul l-a adus in corzi, mizand pe o retragere din politica. Liderul PSD nu a cedat si asta l-a adus in situatia actuala. DNA s-a miscat repede si a pus in miscare un mecanism zdrobitor. Jocurile lui Dragnea din PSD, bune sau rele, nu puteau fi agatate de procurori, desi le-ar fi placut. Modificarile aduse la legile Justitiei i-au deranjat insa. Dragnea, care mergea pe repede inainte, trebuia oprit cumva. Si uite cum apare dosarul Tel Drum, vechi de cand lumea, cu doua clasari pe parcurs, dar care a fost condimentat corespunzator. Bun de legat, Dragnea s-a trezit actor intr-un spectacol a carui regie nu-i apartine. Chemat la Parchet special ca sa fie umilit, procuroarea motivand ca nu o intereseaza ce se petrece afara. Cu acuzatii de constituire in grup infractional inca din 2001, in conditiile in care legea care incrimina fapta aparea abia dupa doi ani, in 2013. Cu motivatii ca salariul incasat in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor este venit ilicit, deci se supune aplicarii sechestrului. Absurd!

In ce tara traim?

Este Dragnea singurul caz in care sistemul a aratat cat poate fi de distrugator? Nu. Sa ne amintim de Adrian Nastase, condamnat fara probe, dupa cum scrie in sentinta, ci doar pentru a fi dat ca exemplu. Mai exista si Ponta, terfelit bine si luat la suturi, pana si-a dat demisia. Si inca o sumedenie de cazuri in care zisii vinovati erau plimbati cu catuse in fata camerelor de filmat, pentru satisfactia unei natiuni intrate in delir la vederea sangelui. Nu mai are importanta ca majoritatea si-au demonstrat nevinovatia, sistemul i-a scos pe tusa definitiv. Acum, cazul Dragnea, unde tara instigata vrea din nou sange. Nimeni nu vrea sa tina cont de faptul ca este presedintele celui mai mare partid. Tocmai asta trebuie sters din memoria colectiva, ca e cel mai mare. Dragnea are de mers mai departe cu programul de guvernare, dar nu mai conteaza. Trebuie distrus psihic, si nu e greu. Oricarui om incoltit de perspectiva puscariei nu ii mai sta gandul la treaba inceputa si neterminata, ci doar la cum sa se apere. Nu stiu daca asta se urmareste, dar nu m-ar mira daca, peste ceva timp, Iohannis va iesi public si va spune ca programul PSD a fost lasat in aer chiar de catre liderul partidului. In ce tara traim?