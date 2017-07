Politica de rahat a USR

Un candidat, pentru a prinde un loc de deputat in Parlament are nevoie de cateva zeci de mii de voturi. Odata ajuns aici, deputatul ii reprezinta pe alegatorii lui, se zbate pentru ei sa le fie mai bine, le apara interesele, le rezolva problemele, le mai usureaza viata, ma rog, chestii din astea de propaganda. Daca deputatul e de Neamt, el se poate interesa si de soarta copiilor din Timis, caci caile politicii sunt nebanuite si ocolite si, uneori, mai fac halta si in alt judet.

Se poate interesa si de ce controlorii se incuie singuri in compartiment cand trenul e supraaglomerat. Si de curatenia din vagoanele CFR. Si de duhoarea de la fermele de porci. Si de ce vrea el, caci – atentie, luati pozitia de drepti! – el nu salveaza numai Neamtul, ci toata Romania. Maiculita, ce putere!

Vin vremuri urat mirositoare

Am descris, selectiv, din stradania parlamentara a deputatului de Neamt Iulian Bulai. Deputat USR, se intelege, caci numai Nicusor Dan et Comp. salveaza tara fara sa spuna de cine. Or salva-o si de ei? La numai de 30 de ani, deci cu 16 mai putin numai de cand fumez eu, domnul deputat are un CV impresionant. Cate a facut. Da’ cate n-a facut! Ce mai, e un CV impodobit si sclipitor ca un brad de Craciun. In Parlament, ‘j de intiative si de interpelari, de intrebari adresate chiar nu ma intereseaza cui. Ba despre poduri, ba despre gandacii din spitale, despre batranetea locomotivelor CFR – are o obsesie cu asta, se vede ca n-a avut trenulete in copilarie – ba despre intersectii periculoase, despre romanul rapit in Burkina Faso. Nu ca n-ar fi bine, dar ma intreb daca Burkina Faso asta o fi tot in Neamt. In fine, nu imi atragea atentia daca, pe pagina lui de socializare, nu ataca cu tarie problema hartiei igienice care se fura. I-o fi spus lui nasul ceva. Al meu spune ca ne asteapta vremuri cacacioase, cu ei in Parlament. Si tocmai acum cineva fura hartia igienica.

Sherlock Holmes de la toaleta

Nu e de joaca. Domnul deputat a facut o constatare uimitoare, cum n-a vazut Parisu’, Maglavitu’ si Tunisu’. Toaletele deputatilor nu mai au hartie, ci doar suluri de prosoape taiate pe din doua. Printr-un rationament simplu si bizar, el a ajuns la banuiala – fara concluzie! – ca se fura si din fondurile destinate produselor sanitare, nu numai din stocul de hartie igienica. Cineva umfla facturile si pleaca acasa cu hartia igienica. Dixit. Ati inteles? Nici eu. El a sesizat asta de multa vreme si a urmarit fenomenul. Cum o fi reusit? O fi stat ascuns in toalete deghizat in… in… nu stiu, in ceva? O fi facut panda din coltul strazii? Al judetului? Sunt convins ca cei care i-au dat votul il sustin in demersurile lui de a rezolva problema asta imbecila, ca de aia l-au ales. O fi crezand deputatul ca daca el nu se poate sterge la fund tot judetul umbla asa? Mira-m-as. Uimi-m-as. In mod cert, nemtenii l-au trimis in Parlament pentru altceva, nu sa faca pe Sherlock Holmes prin toalete. Domnul deputat zice ca lucrurile nu se vor opri aici. Aoleu! Asa! Ia bagati, dom’le, direct motiunea de cenzura „Am vrut sa scoatem tara din rahat dar tocmai ne-ati furat hartia igienica”.