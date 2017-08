Politia Romana, lovitura in Bulgaria

Performanta uluitoare a Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice a Sectorului 2 Politie, ai carei reprezentanti au actionat in instrumentarea unui dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu masini.

In cazul de fata s-au facut, marti, nu mai putin de 14 perchezitii in tara – in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Galati si Sibiu, dar si in statul venin, Bulgaria. Pe langa aceste perchezitii urmeaza sa se faca si audieri, motiv pentru care s-au pus in aplicare si 11 mandate de aducere, discutiile urmand sa aiba loc la la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice a Sectorului 2.

“Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca in perioada decembrie 2015 – martie 2016, mai multe persoane, prin intermediul unei societati comerciale din Bulgaria au facut achizitii intracomunitare de autoturisme, pe care le-ar fi comercializat, integral, pe teritoriul Romaniei, prin intermediul unor parcuri auto. Prin utilizarea societatii comerciale din tara vecina, suspectii ar fi ascuns veniturile realizate din vanzare, fiind creat astfel un prejudiciu de aproximativ 1.360.000 lei”, transmit reprezentantii Politiei Capitalei.

Perchezitia domicilara la sediul societatii comerciale din Bulgaria se realizeaza cu sprijinul autoritatilor bulgare, in baza Legii nr. 302 / 2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, aminteste aceeasi sursa.