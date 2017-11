Polita de asigurare impotriva terorismului

In luna aprilie, asiguratorul SOMPO Japan Nipponkoa Insurance a anuntat ca va oferi o polita de asigurare care acopera riscul de terorism. Acum , o companie care activeaza si in Romania i-a urmat exemplul.

In contextul in care, in ultimii ani, riscul de terorism s-a manifestat nu doar in zone de conflict, ci si in afara acestor, incepand cu decembrie 2017, Gothaer devine primul asigurator din Romania care include in mod automat, riscurile de terorism, greve, revolte si tulburari civile in polita de asigurare medicala pentru calatorii in strainatate. Riscul de terorism, dar si riscurile de greve, revolte si tulburari civile, erau pana acum in mod traditional prevazute la excluderi, la acest capitol ramanand acum doar situatiile in care sunt implicate arme nucleare, biologice sau chimice. Acoperirea urmeaza teritorialitatea politei de calatorie in strainatate, putand fi valabila in intreaga lume, cu exceptia zonelor de conflict, acoperind cheltuielile medicale survenite ca urmare a vatamarilor aparute in cazul unui eveniment asigurat. Compania va oferi o acoperire de pana la 44,5 milioane dolari pentru riscul de terorism, primele de asigurare urmand sa varieze in functie de tara si regiune.