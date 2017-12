PNL, un partid mare doar la microscop

Serviciile, actiuni la purtator!

DEZVALUIRI

Ruperea „binomului” pe care s-a axat o scurta perioada statul paralel, asa si neasumat de Iohannis cum este el duce tot mai mult cu un partaj care a scapat de sub control si in care partile implicate nu mai sunt preocupate doar de miza declarata, ci doar sa-si faca cat mai mult rau una alteia. Pentru ca „vendetta” este acum cuvantul de ordine intre cei care, nu cu multa vreme in urma, isi ranjeau satisfacuti unii altora de pe marginile „culoarelor” tactice din Justitie, privind atotputernici la „muritorii” care incasau din toate partile, majoritatea dintre ei mai mult chiar decat puteau duce.