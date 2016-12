PNL si-a dat poalele peste cap de i s-a vazut politica

PNL nu se dezminte. Este partidul cu cele mai mari sanse sa castige Oscarul pentru figuratie. Nu stie de ce a ajuns in Parlament. Pare ca a intrat pe la o iesire si a mai incurcat si lifturile. La parter fiind, a apasat tot pe butonul „P”, crezand ca ala inseamna Putere. Era, de fapt, „P” de la Prostie.

Deocamdata, liberalii vor functii pentru care se bat cu oricine, dar mai ales cu PSD. Apoi, ca intr-un film prost, prost, foarte prost, se vor bate cu aliatii si, in final, cu ei insisi. Deocamdata, pentru scurt timp, au schimbat ordinea si au inceput cafteala intre ei.

Pa, la revedere, du-te!

Daca te iei dupa gura lor, liberalii ar fi urmat sa castige alegerile si sa dea tarii premierul, al lor sau al lui Iohannis. Fi-mi-ar lehamite! Spectacol de prost gust in campanie? Nici vorba! Ceva mai tare decat mahalaua din Parlament inca nu s-a vazut. O mahala in care urletele disperate, asezonate cu dracuieli si injuraturi, faceau deliciul spectatorilor. Protagonist era Tinel Gheorghe, care facea spume la gura impotriva uneia care se voia sefa grupului liberal din Senat. Sau sefa vreunei comisii. Sau sefa la orice, numai sefa sa fie. De ce n-o fi incercat sa candideze ca sefa de cantina? Savoarea rahatului liberal a fost data de Alina Gorghiu, care pitigaia de pe margini ca aia vechi inca n-au invatat cum se face politica. Ia spune, tu, Alina, cum se face politica? Cum se numesc sefii de comisii sau de ce-or fi ei? Pe hol? La toaleta? Pe sub masa? Asta e politica aia formidabila pe care ati trambitat-o in campanie? De data asta, madam Gorghiu era lipsita de tupeul cotidian si isi dadea ochii peste cap si indemna la intelegere fata de „aia de la Iasi”, probabil doritoarea de functie. O madam Gorghiu in pana de inspiratie, care ajunsese la concluzia ca trebuie sa faca un pas inapoi. Nu suna rau, de principiu, dar daca ar fi un pas inapoi din politica, nu in politica, ar fi cu totul altceva. Mai pe romaneste spus, pa, la revedere, du-te!

Opozitie sau o pozitie?

La ce sa te astepti de la liberali, din moment ce juna din Tecuci si liberala fara brevet de navigatie in functii inalte declara ca se gandeste ca trebuie sa faca opozitie? Aha! Abia acum i-o fi venit ideea asta? Inca nu imi este clar la ce fel de opozitie s-a gandit, dar sper ca nu s-a exprimat in doua cuvinte, caci imi trec lucruri prin cap. Pozitia invinsului ar fi cea mai potrivita, cu ciocu’ mic, saru’ mana si respect pentru boierii zilei. Nu cred insa ca se va intampla asta, chiar daca a mancat bataie la scor de maidan, la alegeri. Pentru liberali, singura opozitie pe care o stiu este sa faca scandal ca la usa cortului si sa se tina de susanele si de mana cu USR, alt partid cu experti in a pune contre. Iar spectacolul adevarat va incepe abia cand, fiecare in parte, isi va pune contre singur. Asta da opozitie!