PNL se sinucide, PSD se lauda cu ”succesurile”

Motiunea de cenzura fuse si se duse. Guvernul Tudose a ramas bine mersi si va majora in continuare salariile in minus iar liberalii aduna in faras cioburile ramase dupa ce penelistii de azi au risipit in vant toata gloria mostenita de la Bratieni.

Tehnic vorbind, motiunea a cazut deoarece a primit doar 159 de voturi ”pentru” (plus trei ”impotriva” si 23 de abtineri) in timp ce numarul minim necesar era de 233 (jumatate plus 1 din totalul parlamentarilor). Strict politic, esecul era previzibil, o motiune de cenzura anti-PSD fiind posibil sa treaca doar cu ajutorul PSD-ului in actuala configuratie a scenei politice. Inevitabilele circarii politice au fost si ele prezente: presedintii Dragnea si Tariceanu au refuzat sa prezideze sedinta celor doua Camere, pesedistii au parasit ostentativ plenul atunci cand vorbeau cei din opozitie, liberalii au venit la tribuna cu un cos plin cu oua plus alte merinde si verdeturi pentru a arata concret lumii ce au luat guvernantii de la gura poporului, parlamentarii din ambele tabere s-au gratulat cu ironii ieftine etc.

Bratienii se rasucesc in mormant

Marea problema nu este insa ca opozitia a tras inca o data in vant cu glontul ei de argint, ci comportamentul politicenilor din ambele tabere. In ceea ce-i priveste pe initiatori, se poate spune linistit ca PNL s-a sinucis in direct a nu stiu cata oara in ultimii ani.

Si asta pentru ca mitingul anti-PSD si marele lant uman pe care liberalii s-au laudat ca il vor impleti in jurul Parlamentului a ramas la stadiul unui ciorap desirat. Nu numai ca PNL a luat un start ca vai de el (in fata Parlamentului se adunasera doar cateva sute de oameni la momentul inceperii dezbaterii motiunii), dar nici finalul nu a fost mai breaz, cei 2 – 3.000 de oameni prezenti fiind total insuficienti pentru legarea simbolica a Parlamentului. In aceste conditii, prezenta lui Ludovic Orban in mijlocul protestatarilor (adusi de PNL din toata tara!) nu a facut altceva decat sa pecetluiasca neputinta PNL-ului. Un PNL care nu a reusit sa-i mobilizeze pe bucuresteni nici dupa ce preturile au sarit in aer iar leul a ajuns in postura unui pisoi jigarit in fata unui euro din ce in ce mai fioros. Nasol.

Pesedistii, la concurenta cu iarna: mint de ingheata apele

Pana sa cantam Opozitiei ”vesnica pomenire” trebuie insa sa aruncam o privire si puterii de astazi. Respectiv PSD-ului care, dupa ce a promis romanilor marea cu sarea si dulce trai pe vatrai, a reusit doar sa scoata toata gasca civila in strada (sindicate, patronate, # Rezist), sa arunce preturile in aer, sa mareasca deficitul bugetar, sa ridice ROBOR-ul spre ceruri, sa devalorizeze leul si sa tina puterea tot intr-o criza. Realitati triste de care PSD vrea sa scape cu ajutorul unei metode indelung verificate: ”o minciuna repetata suficient de des se transforma in adevar”.

Este exact ceea ce a facut, ieri, premierul Tudose. Intr-un discurs demn de un triumfator bilant comunist, premierul a sustinut de exemplu ca Educatia mai are putin si merge brici – 2017 a fost primul an cand manualele scolare au fost la timp pe bancile elevilor (doar partial corect), PSD a dat gradinite si scoli noi la toata lumea (46, respectiv 24), fondul de burse a fost majorat pentru studenti. Bine o duc si somerii sub PSD – au avut parte de ”cel mai mare pachet de masuri” destinat lor. Iar Sanatatea e si ea pe cale sa infloreasca date fiind modernizarea si extinderea a 17 spitale publice, repararea capitala a altor 8 si identificarea terenurile pentru trei viitoare spitale regionale, plus banii dati pentru achizitionarea de aparatura medicala, utilitatile de primiri urgente, dotarea ambulatoriilor etc. Nu o sa mai avem medici care sa se bucure de toate aceste realizari si nici arsii in pericol sa se infecteze in spitale nu vor beneficia de ele, dar asta este. Despre devalorizarea leului, Tudose nu a suflat o vorba, ca de altfel nici despre modificarile Codului fiscal (care au ridicat parul si in capul patronatelor si in cel al sindicatelor) sau despre majorarea salariilor – in plus pe hartie si in minus in buzunarele romanilor. Probabil nu a mai fost timp iar seful Guvernului PSD pastreaza detaliile legate de aceste subiecte pentru viitoarea motiune de cenzura. Una pe care PNL va vrea fara indoiala sa o bifeze si in viitoarea sesiune parlamentara, nu ca s-ar astepta sa castige ceva dar trebuie si Opozitia sa miste cat de cat pentru a-si putea justifica salariul. Mai ales ca este vorba despre un salariu dolofan, incomparabil cu lefurile ascetice rezervate romanilor de rand.