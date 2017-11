PNL se da mare ”Patriot”

Liberalul Ovidiu Raetchi i-a somat pe senatorii PSD din Comisia de aparare sa participe, astazi, la sedinta in care trebuie avizata cumpararea sistemelor de rachete Patriot.

Avizarea achizitiei de rachete ar fi trebuit sa aiba loc saptamana trecuta, dar a fost imposibil din cauza absentei (nemotivate) a parlamentarilor PSD. Cum subiectul a incins spiritele politice romanesti si le-a nemultumit pe cele americane, liberalii s-au gandit ca ar fi bine sa se bage si ei in seama. Si au facut-o sarind calul au din moment ce Ovidiu Raetchi a sustinut sus si tare ca absenta senatorilor PSD de la sedinta Comisiei cu pricina ”a surprins si a ingrijorat opinia publica din Romania”. O opinie publica pe care, cu mici exceptii, o doare-n cot de cumpararea oricaror rachete, fie ele si Patriot, fiind interesata in prezent doar de cresterea preturilor, a ratelor si a facturilor de iarna si de salarii. In plus, indiferent de motivele eschivei de saptamana trecuta, PSD si-a reconsiderat inca de joi seara pozitia – cand liderul Liviu Dragnea a anuntat ca proiectul referitor la achizitia rachetelor Patriot va fi adoptat luni de Senat, urmand ca marti (maine – n.r.) sa ajunga la Camera Deputatilor. Ca urmare, apelul facut de Liviu Raetchi este inutil si la propriu, nu numai la figurat.