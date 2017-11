PNL, pus la punct si de UDMR

Kelemen Hunor a decretat, ieri, ca parlamentarii UDMR nu vor semna si sustine motiunea de cenzura initiata de PNL.

”In acest moment, aceasta motiune de cenzura nu are o finalitate dorita, pentru ca PSD si ALDE au o majoritate stabila, cifric. Inainte de orice dezbatere despre o astfel de aventura politica, ar trebui sa stim cine va fi propunerea lor pentru postul de premier, daca va cadea Guvernul, programul de guvernare, directia in care vor sa duca tara. Chestia aia ca se va stabili dupa vot pe mine nu ma multumeste in nici un fel”, le-a taiat Kelemen Hunor macaroana liberalilor. Respingerea UDMR se adauga refuzului exprimat ieri de Pro Romania lui Ponta si pune practic cruce incercarii PNL de a se manifesta ca ditamai partidul de opozitie. Ca proba suplimentara ca UDMR-ul nu ia PNL-ul in serios, Kelemen Hunor i-a luat si la misto pe liberali: ”Eu ma mir ca PNL depune o motiune de cenzura pe niste masuri fiscale neoliberale, dar ma rog, e treaba lor daca se ciocnesc trenurile in capul lor sau nu se ciocnesc, nu ma intereseaza”. Desi nu dau doi bani pe demersul liberalilor, udemeristii au si ei propriile nemultumiri legate de ”reforma fiscala”, motiv pentru care vor depune niste amendamente. ”Vrem sa echilibram bugetele autoritatilor locale si sa spunem ca 100% din impozitul pe venit ramane la dispozitia autoritatilor locale. Apoi, noi vom propune ca acel 1% sa fie optional pentru firmele care au un rulaj de pana la un milion de euro, sa nu fie obligatoriu”, a precizat Kelemen Hunor.