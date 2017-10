PNL il vrea disparut pe Serban Nicolae

Liberalii ii cer lui Liviu Dragnea sa-l excluda pe pesedistul care si-a permis sa spuna ca partizanii anticomunisti ”au slabit capacitatea de aparare a Romaniei”.

Este vorba despre Serban Nicolae, care afirma ca nu intelege cu cine s-au luptat partizanii anticomunisti in munti si ca actiunile lor au daunat intereselor Romaniei. O Romanie ocupata si condusa la aceea vreme de rusii ”eliberatori”, motiv pentru care este greu de inteles ce este in mintea lui Nicolae atunci cand spune ca partizanii anticomunisti ”s-au pus in slujba unei puteri straine”. Straine de Moscova, cel mai probabil, dar asta nu explica (sau poate da?) de ce este atat de suparat pesedistul de astazi Serban Nicolae. In mod evident, capitalismul nu poate fi confundat cu raiul. Chiar si asa, multi dintre romanii care au trait comunismul inca de la inceputurile lui insista sa creada ca Romania a fost aruncata in iad dupa al doilea razboi mondial. Abuzurile trupelor de ocupatie rusesti, abuzurile romanilor ridicati peste noapte din noroi in mari functii si demnitati (se intampla si astazi, apropo), crimele in masa comise pana in anii ’60 sunt bine cunoscute, de aceea spusele lui Serban Nicolae i-au stupefiat inclusiv pe colegii sai de partid. Chiar si asa, pasul de la stupefactie la excludere este unul prea mare pentru pesedisti.