PNL, guvern din umbra. Ludovic conduce din penumbra

Pe canicula asta care zapaceste minti si politici, guvernul din umbra nascocit de liberali e ca un banc racoros. Oamenii lui Ludovic Orban se aduna, se organizeaza si vor sa puna mana pe putere, ca doar nu se intalnesc sa mearga la o bere. Vor sa-si faca unul cu care sa ia fata lumii si apoi sa domine scena politica. Partea proasta pentru ei este ca pe cetateanul de rand il umfla rasul cand le vede intentiile, intrebandu-se la ce post de radio au auzit liberalii ca vor ajunge sa guverneze Romania.

In virtutea exercitiului democratic, ca orice partid, liberalii au si ei dreptul sa-si faca guvernul lor. Unul care sa se joace in curte respectand programul de liniste, intre 14.00 si 17.00, si pe care sa il duca la patinoar si Gradina Zoologica daca e cuminte.

Maa, ia stai asa!

Unul dintre liderii PNL spune ca nu ar fi vorba despre un guvern din umbra, „ci de niste comisii cu provizorate, urmand ca in toamna acesti presedinti sa fie alesi de membrii comisiilor”. Pricepeti ceva? Sa ne lamurim, caci logica PNL e altceva decat logica elementara care, pe vremea mea, se preda in clasa a X-a. Zice-se ca e vorba de „decizia de a numi interimari niste colegi de-ai nostri, specialisti in domeniu, care sa adune aceste comisii care nu si-au facut treaba pana acum si care sa invite specialisti si reprezentanti ai societatii civile pentru a li se alatura pe fiecare domeniu de specialitate”. Mai rau se incurca treaba! Asocierea de „comisii cu provizorate” cu niste alte „comisii care nu si-au facut treaba” da pe fata puterea si priceperea guvernului din umbra. Singurul lucru ceva mai limpede este cel cu specialistii si reprezentantii societatii civile. Ma, ia stai asa! Pai asta miroase a cioloseala curata, caci numai Dacian a avut guvern plasmuit de ONG-uri si specialisti in problematica strazii.

Specialistii lu’ Doamne fereste!

Vad pe lista cu pricina un Cristian Busoi propus ministru la Sanatate. Este cea mai buna alegere, caci terapia prin ras a avut si are efecte miraculoase. E de ajuns sa-ti aduci aminte de prestatiile lui de la televiziuni in varii campanii electorale si dai in hohote. Mai vad si un Marilen Pirtea. Atentie la diacritice, ca sa nu se schimbe sensul problemei. Prima data am crezut ca e femeie. Dupa aia am constatat ca e barbat. Ministru la Invatamant. Rector la Universitatea de Vest Timisoara, aia unde 4,5% nu e plagiat. Nu i se poate spune traseist politic, caci n-a trecut decat prin PDL, PSD si PNL. La Externe, Ben Oni Ardelean. Coreligionar cu Mihai Gadea si „pretin”. Omul care l-a adus in Parlament pe controversatul Mike Tyson si pe care Senatul ar fi trebuit sa-l salute. Probabil pentru petrecerile asezonate din belsug cu bautura, femei si droguri, chestiuni care l-au trimis la „mititica” de cateva ori. Noroc cu Gadea ca l-a adus el la Antena 3, spaland rusinea tarii. Ca in prima sesiune parlamentara nu a rostit decat buna ziua, pe holuri, nu de la tribuna, e alta povete. La Finante, probabil, un nene la fel de mut ca si Ben Oni Ardelean: Lucian Heius. Lista e plina cu necunoscuti si aproape necunoscuti. Nici nu trebuie sa iasa in fata, caci ei sunt guvernul din umbra. Doar Orban are voie sa-si expuna discret semiprofilul. Pen’ca el e in penumbra.