PNL cloceste un front anti PSD

Nu soarta tarii este principala preocupare a liberalilor, asa dupa cum le place lor sa pozeze. Toti critica orice decizie a social-democratilor, buna sau rea, dar niciunul nu vine cu o idee constructiva care sa demonstreze superioritatea lor in materie de gandire politica. Si, pentru ca oamenii sa nu ii ia la bani marunti pentru salariile suficient de nesimtite in raport cu restul populatiei, completate de sporuri pentru somn in timpul sedintelor sau pentru privitul pe geam, s-au gandit sa-si arate acum valoarea: sa facem un front anti PSD!

Intr-o istorie foarte recenta, PNL a dovedit ca este capabil de multe glume desucheate, ridicate la rang de politica isteata: o Alina Gorghiu mentinuta cu perfuzii pe scaunul puterii de partid, succedata de o Raluca Turcan experta in gafe, dar cu trecere la Cotroceni, un Busoi lozincard si cam atat, dar prezentat ca fiind cel ce va scoate PNL din coma.

Aceeasi poanta, alt auditoriu

Nici Ludovic Orban pare a nu fi inteles ca unui caine aproape mort, la bordura, degeaba ii mai pui masca de oxigen. In cel mai fericit caz il poti aduce in faza in care sa fie capabil doar sa latre. Bun si atat, sa vada lumea ca partidul inca mai poate da din coada. Macar atat. Insa e nebunie curata sa crezi ca PNL ar avea strategii economice care sa impuna Romania printre puterile economice europene. Sau ca va reforma invatamantul, turismul, mediul de afaceri si sanatatea, exemple mai la indemana, in asa fel incat Europa sa se uite la noi cu invidie. Hai sa fim seriosi. PNL este zero la strategie economica reala. Dincolo de sloganuri si cantari la sarbatorile campenesti, Partidul nu poate dovedi nimic. Poate doar dorinta de a pune mana pe putere cu orice chip, dar si asta e o poanta veche, la care doar publicul se schimba.

Acum, Iohannis!

De ce vrea PNL putere, acum mai mult ca niciodata? De ce e nevoie de front anti PSD? Simplu: se apropie alegerile prezidentiale din 2019. Degeaba a facut Iohannis in SUA o miscare apreciata ca inteligenta, crescandu-i cota, el trebuie sustinut pentru al doilea mandat. PSD nu o va face, e de la sine inteles. PNL, la cota lui de credibilitate, are sanse nule de a misca in vreun fel lucrurile. Dar e cu totul altceva cand si-ar atrage de partea lui USR-ul lui Nicusor Dan si PMP-ul lui Basescu. Nu are importanta ca s-a jurat cu mana pe statut ca nu va face niciodata vreo alianta cu Traian Basescu. Politica inseamna sa spui una si sa faci altceva. Matematic discutand, nici asa nu sunt prea multe sanse de a zdrobi PSD. Dar lucrurile se schimba daca in toata aceasta ecuatie este introdus Dacian Ciolos, fara a avea vreun partid, ci fiind pur si simplu adoptat in PNL. Iar Ciolos are de partea lui strada, nemultumitii de orice, adunati sub umbrela platformei Romania 100. Devine tot mai limpede, astfel, rolul jucat de PNL in Parlament. Si de PMP. Si de USR, fereasca SRI de mai rau. Iar tacerea si ascunderea prin peisaj a lui Ciolos capata si ele un sens. Ceva care sa impinga Romania spre mai bine? Altadata. Acum, Iohannis!