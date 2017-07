PNL a nimerit-o cu TVR

Sesizarea facuta de liberali la CCR pe tema modificarilor aduse legii de organizare si functionare a TVR si SRR a fost admisa de Curte.

Refuzati pe banda rulanta de CCR in ultima vreme, liberalii au avut de aceasta data noroc: judecatorii constitutionali au declarat neconstitutionale cateva articole din noua lege, asta dupa ce legea referitoare la posturile publice de radio si televiziune a fost declarata neconstitutionala si pe forma (s-a incalcat principiul bicameralismului pentru ca legile au fost modificate substantial si modificarile nu au fost discutate in prima camera sesizata) si pe fond (modificarile aduse afecteaza dreptul la asociere si principiul retroactivitatii). In principal, liberalii reclama ca noua lege anuleaza obligatia constitutionala a statului roman ”de a sprijini intarirea legaturilor cu romanii din afara granitelor sub aspect identitar, etnic, cultural, lingvistic sau religios” si aduce un ”prejudiciu semnificativ dreptului la informare al cetatenilor romani” prin excluderea de la finantare a achizitiei de licente si a productiei/difuzarii evenimentelor de importanta majora cu caracter cultural, artistic si sportiv, interne sau internationale. In plus, PNL acuza ”scoaterea de sub controlul parlamentar al executivelor SRR si SRTv” ca urmare a prevderilor noii legi.