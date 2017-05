Ploile nu dispar din peisaj. Mai nou, vine si frigul

Fata de zilele trecute, cand aveam de suportat doar ploile, de aceasta data aflam de la meteorologi vremea nu doar ca nu se imbunatateste la acest capitol, dar lasa loc si unei reciri accentuate.

Actualizand, practic, informarea de vreme instabila emisa inca de zilele trecute, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis faptul ca, incepand de marti la pranz si pana joi dimineata, catre ora 9, cuvintele ce descriu cel mai bine fenomenele prognozate sunt urmatoarele: ploi moderate cantitativ, precipitatii mixte la munte, racire accentuata, bruma.

La nivel de ploi, specialistii spun ca se vor semnala in sud, sud-est si centrul tarii, de marti dupa-amiaza incepand si pana miercuri in a doua parte a zilei. Sunt asteptate indeosebi ploi in aversa, cu descarcari electrice, vant cu intensificari si posibil caderi de grindina. In acelasi interval, la munte, in speta in Carpatii Orientali si Meridionali, pot aparea si precipitatiile mixte.

Insa poate cea mai rea dintre vestile anuntate de catre meteorologi in aceasta a doua zi a saptamanii este aceea ca pe durata in care este valabila prezenta informare de la ANM este aceea ca “vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada, iar in cursul diminetilor, in special a celei de joi (11 mai), se va produce bruma local in nord-vest, centru si nord si pe spatii mai restranse in restul teritoriului, cu precadere in zonele deluroase”.

Asadar, e bine sa tineti cont de precizarile meteorologilor, astfel incat schimbarile vremii sa nu va ia prin surprindere!