“Dosarul Mineriadei” i-a adus pe Plesu si Sarbu la Parchet

La distanta de cateva minute, Andrei Plesu si Adrian Sarbu au pasit pe usa Parchetului de pe langa Inalta Curte, fiind chemati in privinta “Dosarului Mineriadei”.

Atat fostul ministru al Culturii, de la momentul iunie ’90, de cand dateaza evenimentele sangeroase pe care le investigheaza procurorii militari din cadrul Parchetului General, cat si fostul boss al postului din Pache Protopopescu au ajuns joi dimineata la sediul PICCJ, cu putine minute inainte de 9.30.

Despre Andrei Plesu se stie ca a fost chemat pentru a sta de vorba cu anchetatorii in calitate de martor, fiind, de altfel, si singurul care a stat de vorba cu presa inainte de a intra la audieri. Sarbu, in schimb, este cercetat in acest dosar, in care au fost pusi sub acuzare atat fostul presedinte Iliescu, fostul premier Roman, primul sef al SRI-ului, Virgil Magureanu, dar si alte nume cunoscute.

Va amintim ca se asteapta ca ancheta in acest dosar sa se apropie de final, dar si ca zilele trecute, la acelasi Parchet s-au prezentat atat Victor Ciorbea, audiat ca martor, cat si Gelu Voican Voiculescu, acesta din urma fiind cercetat la randul sau in acest dosar.

