Pleaca, Mugabe!

De cinci zile, autoritarul presedinte din Zimbabwe, Robert Mugabe, nu-si mai poate guverna tara. Sub presiunea armatei si a poporului furios, Mugabe a fost demis de la sefia propriului partid care i-a cerut sa paraseasca puterea.

La o zi dupa o uriasa manifestatie ce a avut loc pe strazile capitalei Harare pentru sustinerea interventiei armatei si plecarea presedintelui Robert Mugabe de la carma tarii, conducerea partidului Zanu-PF, aflat la putere din 1980, a anuntat destituirea lui Mugabe de la presedintia partidului, functia fiind preluata de vicepresedintele Emmerson Mnangagwa, care a fost demis saptamana trecuta se pare la ordinul sotiei lui Mugabe, Grace. Emmerson Mnangagwa a fost si desemnat oficial candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor.

Ultimatum pana astazi

Dupa ce armata l-a plasat in arest la locuinta sa, de fapt in palatul unde locuieste impreuna cu ”sinistra sotie”, Mugabe (93 de ani) a refuzat categoric sa paraseasca puterea.

Partidul Zanu-PF a informat ca va declansa in Parlament procedura de destituire a lui Mugabe din functia de sef al statului, daca nu o va parasi de buna voie, astazi. Intr-o saptamana, eroul independentei tarii, devenit de mult un despot, si-a pierdut ”scuturile”: armata, care a preluat controlul tarii, poporul, care i-a cerut pe strada sa plece, si partidul Zanu-PF, care pana acum i-a fost loial ”tovarasului Bob”. Insa observatorii apreciaza ca Mugabe nu va fi usor de indepartat de la putere, presedintele avand reputatia de a fi incapatanat si un fin tactician. Inaintea crizei din tara, el anuntase ca se va prezenta la prezidentialele din 2018, in ciuda crizei economice abisale in care a prabusit Zimbabwe, unde rata somajului este de 90%. Insa criticii sai il suspecteaza ca pregateste sa o aduca la succesiune pe sotia sa Grace.