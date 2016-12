Pleaca, Merkel!

Institutiile si politicienii germani s-au aflat, ieri, in centrul unei vii polemici privind disfunctionarile care au permis suspectului tunisian sa scape politiei, in conditiile in care era cunoscut ca islamist periculos. Intre timp, extrema dreapta a luat cu huo cancelaria.

Partidele extremiste AfD si Pegida au denuntat in termeni duri politica migratorie a Angelei Merkel, reclamand plecarea sa, la cateva zile dupa sangerosul atentat din Berlin. Manifestantii au depus pe caldaram lumanari aprinse si au agitat pancarte pe care au scris ”Pleaca, Merkel!”. ”Angela Merkel are sange pe maini, cu politica ei de imigratie, ea este responsabila de atentat”, scandau prin megafoane militanti ai partidului neonazist NPD. Pentru Siegfried Dabritz, responsabil al miscarii Pegida din Dresda, singura solutie este ”inchiderea froniterelor, nu stim cine sunt acesti emigranti, au mai multe pasapoarte si identitati”. Dincolo de manifestatia dreptei, si voci din partidul lui Merkel (CDU) au criticat neputiinta autoritatilor. ”Nu asa vom garanta securitatea Germaniei”, a denuntat un oficial al CDU, Armin Laschet, apropo de esecul arestarii sau expulzarii suspectului tunisian, Anis Amri. ”Informatiile cu privire la maniera de lucru a autoritatilor sunt socante”, a urmat el.

100.000 de euro pe capul suspectului

O vanatoare la scara europeana s-a declansat pentru prinderea lui Amri, un solicitant de azil (24 de ani), dupa ce u mandat de arestare european a fost emis pe numele lui, la mai bine de doua zile dupa atentatul din Berlin soldat cu 12 morti si revendicat de ISIS. Sase victime sunt germani iar o a saptea este o israeliana. ”Cazul Amri pune in evidenta lacunele sistemului actual”, a declarat un alt membru al familiei politice a cancelarului, Stephan Mayer. Intai, politia a pierdut timpul, in loc sa-si concentreze cercetarile pe tunisian, in conditiile in care un act de identitate in ceea ce-l priveste a fost gasit rapid in cabina camionului ucigas. Or, anchetatorii s-au concentrat pe un pakistanez, fals suspect. Anis Amri era cunoscut politiei. In cea mai mare parte a anului, a fost supravegheat, in special la Berlin, fiind suspectat ca pregateste un jaf pentru a finanta cumpararea de armament pentru un atentat. Ancheta a fost abandonata in septembrie din ”lipsa de elemente probatorii”. Cererea sa de azil a fost respinsa dar expulzarea a fost blocata de tara sa de origine. Ba, potrivit New York Times, era cunoscut si de autoritatile americane pentru a fost cel putin odata in contact cu ISIS si a cautat pe Internet modalitati pentru fabricarea de explozibili. O lista lunga de suspiciuni, dar a fost lasat in libertate: lipsa de probe sau de coordonare intre diferite institutii? Omul era si in contact, de luni de zile, cu miscarea salafista si predicatorii ei. Presa germana a luat foc. Intre timp, Piata de Craciun din Berlin s-a redeschis. Iar o recompensa de 100.000 euro s-a pus pe capul fugitivului. Ieri, politistii au facut mai multe perchezitii intr-un camin de refugiati din Emmerich (est), unde tunisianul a locuit in urma cu cateva luni, si in cateva apartamente din Berlin. Patru persoane au fost arestate.