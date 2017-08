Plata defalcata: STATUL DEVINE PROPRIETARUL BANILOR TAI

Mecanismul de plata defalcata a TVA (split payment) propus de Ministerul Finantelor, care urmeaza sa se aplice din 1 octombrie, nu face nicio deosebire intre evazionisti si contribuabilii de buna-credinta. Mai mult, odata cu implementarea acestui sistem, statul dispune de banii tai in mod legal.

Contul separat care va trebui deschis pentru plata taxei nu este in fapt detinut de persoana impozabila, ci de stat. Chiar daca persoana impozabila este proprietarul banilor din punct de vedere juridic, limitarea utilizarii lor arata ca, in realitate, statul dispune de bani ca si cand ar fi proprietarul acestora. De asemenea, termenele de plata vor afecta companiile si mai mult decat pana acum. Presupunand ca o tranzactie are un termen de plata de 60 de zile, TVA trebuie platita pana pe 25 a lunii urmatoare de catre furnizor. In cazul in care clientul va plati TVA, acesta va efectua plata catre contul TVA, iar furnizorul nu va putea sa utilizeze banii daca nu este aprobat de ANAF. Si ca bataia de joc sa fie completa, pe langa faptul ca stai in genunchi in fata statului, “mangai” bine de tot si profitul bancilor. Companiile vor suporta costuri aditionale cu comisioanele bancare generate de cresterea semnificativa a tranzactiilor bancare si cu eventualele sanctiuni impuse in cazul unor erori sau intarzieri de implementare. Costuri uriase (la nivelul sutelor de mii de euro, in functie de dimensiunea companiei) se vor inregistra si pentru adaptarea sistemelor informatice si financiar-contabile, monitorizarea platilor defalcate va deveni mult mai complexa si va antrena resurse suplimentare din partea companiilor.

Bulgaria a renuntat, Italia a limitat, Polonia se pregateste de 2 ani

Sistemul de plata defalcata a TVA este o idee care a circulat in lumea TVA inca de la crearea sistemului, dar nu a putut fi pusa in practica din cauza impactului semnificativ asupra capitalului de lucru si a poverii administrative. Bulgaria a avut un astfel de sistem pana la 1 ianuarie 2007, dar a renuntat din cauza acestor motive si a influentei lor in special asupra intreprinderilor mici si mijlocii. Italia a implementat un sistem de defalcare a platii de TVA in urma cu cativa ani, dar in mod limitat (livrari de bunuri/prestari de servicii catre stat, companii de stat, companii listate). Sistemul italian este diferit de cel romanesc, respectiv clientul este obligat sa plateasca TVA in locul furnizorului, iar banii sunt platiti in contul bancar al statului. Italia a obtinut derogare de la Comisia Europeana pentru a aplica acest sistem, conform Directivei de TVA. La randul sau, Polonia incearca sa implementeze de la 1 ianuarie 2018 un sistem similar cu cel propus acum in Romania, dar pe care il pregateste de mai bine de doi ani. Dupa cum se vede, la noi e un heirupism criminal.

Ce presupune plata defalcata a TVA

Deschiderea unui cont de TVA de catre persoanele impozabile, inclusiv institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA la trezorerie sau la alta banca. Contul IBAN va include caracterele „TVA”;

Incasarea/plata direct in contul de TVA al vanzatorului a TVA facturata clientilor pentru livrari de bunuri si prestari de servicii; – nu se aplica pentru incasarile in numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar (cu toate acestea, furnizorul trebuie sa transfere suma TVA in contul de TVA in 3 zile lucratoare).

Sumele din contul de TVA pot fi utilizate pentru plata TVA catre furnizori sau pentru plata TVA datorata la bugetul de stat.

Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA in alt cont de catre titular doar cu aprobarea ANAF (proiectul nu prevede niciun termen in acest sens).

Interzicerea retragerii in numerar a unor sume din contul de TVA.

Incepand cu 1 ianuarie 2018, pentru debitarea si creditarea contului de TVA, bancile trebuie sa asigure si un mecanism automat/manual care sa verifice ca platile sunt realizate doar intre aceste conturi.

Sanctiuni draconice

Proiectul prevede amenzi pentru cei care incalca obligatiile de plata a TVA prin acest sistem – pana la 50% din suma reprezentand TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului. “Desi plata defalcata a TVA se poate dovedi o idee buna in combaterea evaziunii fiscale, implementarea ei din scurt poate afecta contribuabilii onesti, la fel ca si alte initiative ale ultimilor 10 ani, de exemplu: registrul operatorilor intracomunitari, Declaratia 088, sistemul obligatoriu de TVA la incasare, impozitarea bacsisurilor, initiativa intr-un final abandonata de a introduce plata TVA cash la achizitii intracomunitare ale unor anumitor bunuri sau nedeductibilitatea TVA pentru tranzactii cu societati cu codul de TVA anulat care asteapta sa fie inchisa de CJUE.

Ce ii asteapta pe contribuabili

Clientii nu vor mai face o singura plata pentru bunurile si serviciile achizitionate, ci isi vor dubla platile: suma neta remisa contractorului in contul obisnuit de TVA, respectiv TVA in contul special de TVA al contractorului.

Furnizorii vor fi nevoiti sa gaseasca surse noi de finantare a TVA si vor intampina probleme de cash flow (din moment ce trebuie sa achite TVA pentru a nu fi penalizati de stat chiar daca nu au incasat-o de la furnizori). Intreprinderile mici si mijlocii ar fi cele mai afectate.

Flexibilitatea de a folosi cash-ul acumulat in contul de TVA va fi foarte restransa, aproape zero.

Termenele de plata, formularea contractelor si a aranjamentelor de business vor trebui revizuite.

Bancile / Trezoreria vor deschide automat conturile de TVA (fara a fi nevoie sa incheie alte acorduri suplimentare). In 90 de zile, contribuabilii vor trebui sa confirme deschiderea acestor conturi de TVA de catre banci (la Trezorerie, conturile vor ramane deschise).

Proiectul nu se refera la compensari / barter intre contribuabili. Asa cum este pare sa fie construit sistemul, contribuabilii ar putea fi obligati sa efectueze plati incrucisate de TVA, chiar daca baza este compensata.