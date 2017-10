Plata defalcata a TVA, adoptata de Senat

Senatorii au dat unda verde, prin vot, proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei privind plata defalcata a TVA (split TVA).

Demersul a trecut cu 54 de voturi “pentru” si 45 “impotriva”.

Pasul urmator va fi facut de catre deputati, proiectul legislativ urmand sa fie supus la vot si in Camera, in calitate de for decizional in cazul split TVA.