Plasat sub control judiciar, Dragomir se considera “victima colaterala intr-un razboi”

La finele zilei in care procurorii anticoruptie, in fata carora a ajuns, i-au comunicat faptul ca a fost plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile, fostul numar 1 din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal a fost prezent in studioul unei emisiuni TV.

Ocazie cu care a declarat urmatoarele aspecte: “sunt victima colaterala intr-un razboi intre colosi”, dar si ca “pe mine astazi (vineri-n.r) m-a chemat pentru prima data si mi-a dat control judiciar (…) s-au purtat civilizat cu mine”. Reactia lui Dragomir, pronuntata la Romania TV in seara zilei de vineri, a venit, asadar, la cateva ore dupa ce reprezentantii DNA il acuzasera de luare de mita si complicitate la spalare de bani, in dosarul drepturilor TV.

In cazul lui Dragomir, in comunicatul facut public din directia DNA se mentioneaza, printre altele, ca:

“In perioada aprilie 2009 – mai 2011, inculpatul Dumitru Dragomir, in calitate de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.), a pretins suma de 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la suspectul Bendei Ioan, administrator al unei companii de televiziune prin cablu, in scopul atat de a indeplini cat si de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu precum si de a indeplini acte contrare acestora.

Banii respectivi, au fost pretinsi si primiti de inculpatul Dumitru Dragomir in contextul executarii, in perioada respectiva, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, incheiat la data de 08.04.2008 intre L.P.F. si consortiul constituit din doua societati comerciale, printre care si societatea administrata de suspectul Bendei Ioan.

Aceasta suma de bani a fost disimulata ulterior, sub forma unor plati facute in cadrul unui contract de asociere in participatiune incheiat intre o firma controlata de inculpatul Dumitru Dragomir si compania de televiziune prin cablu”.

Mentionam ca in aceeasi cauza sunt urmariti penal si Ioan Bendei, in calitate de administrator al unei companii de televiziune prin cablu, pentru suspiciuni de dare de mita si spalare de bani, Alexandru Oprea, “la data faptei, directorul general si presedintele consiliului de administratie al aceleiasi companii de televiziune prin cablu, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la dare de mita”, dar si Mihai Dinei, “la data faptelor, coordonatorul activitatii juridice a aceleiasi companii se televiziune prin cablu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: complicitate la dare de mita, complicitate la spalare de bani”, din cate s-a anuntat din directia DNA.

loading...