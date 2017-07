Planul secret al loserilor

Domnul Gelu Visan este un cetatean viu al planetei. El nu este un oarecare. Este un om cu functie grea in partidul lui Traian Basescu. Ma scuzati, nu stiu cu ce se ocupa. Cred ca e responsabil cu propaganda. Sau asa pare. Il recunosc foarte usor. Dupa cravata. Dupa voce, nu, pentru ca nu pot asculta atatea elucubratii pe metru patrat cate poate duce el in minte, carora le da drumul pe pupitrul televiziunilor.

Asadar, cetateanul viu al PMP se produce (sau se reproduce, cum o fi mai corect cand zici de el?) la TV ori de cate ori este bagat in seama in lipsa de subiecte.

Si, din una in alta, a ajuns el sa vorbeasca si despre partidul lui. Pana acum vorbea despre Kovesi, dar nu i-a mai dat Basescu nicio poezie de recitat pe tema asta. Vorbea si despre Coldea, dar si aici l-a vaduvit fostul presedinte de informatii ce trebuie mestecate cu aer doct in fata naivilor. Cum Kovesi are un pic de treaba si Coldea e plecat la pescuit, lui Gelu Visan nu i-a mai ramas decat sa-si ia in tarbaca propriul partid. Care e un partid de vanzatori de partid. Vai, domnu’ Visan, atat de partid si atat de vanzator?Asta lasa el pe toata lumea sa inteleaga, caci din surse nestiute el a aflat ca liderii duc tratative pe ascuns cu aia din PNL. Ca sa ce? Sa se uneasca? Bine, si ce sa faca impreuna un partid fara program, cu un partid care incape intr-un lift? Sa faca planuri secrete prin care sa scoata Romania din haos?

Ia uite, la asta nu m-am gandit, ca PNL are vreun program in afara de ala afisat pe usa: 9.00 -15.00. Apoi, cum sa faca PNL o uniune de ganduri si acceptiuni cu Traian Basescu? Pana si Alina Gorghiu, asa cum era ea, zicea ca poate s-ar impreuna cu PMP, dar fara Basescu. Deci, cade si asta. Astia din PMP s-au prins de jocurile de intoxicare ale lui Gelu Visan. Pardon, domnul Visan am vrut sa scriu. Un singur lucru nu au luat in calcul. Un partid de perdanti, cu un alt partid de perdanti, nu pot face, la un loc, un partid de castigatori.