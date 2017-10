Ping-pong cu legile Justitiei

La doar o zi dupa ce Tudorel Toader a depus la Parlament controversatul pachet legislativ, sefa ICCJ cere retrimiterea lui la Ministerul Justitiei pe motiv ca nu a fost respectat cadrul legal de elaborare si adoptare a actelor normative.

Toata povestea pleaca de la refuzul Guvernului (a premierului Mihai Tudose mai exact) de a-si asuma calitatea de initiator al proiectului de modificare a legilor Justitiei. Fapt care l-a obligat pe ministrul Tudorel Toader sa duca, in nume propriu, la Comisia parlamentara speciala pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, propunerile sale de modificare a legilor Justitiei. Acum, presedinta ICCJ Cristina Tarcea intreaba ”in ce calitate si in baza carei proceduri” legale si-a inaintat Tudorel Toader proiectul la respectiva Comisie cata vreme Constitutia stipuleaza clar ca drept de initiativa legislativa au doar Guvernul, parlamentarii sau un numar de minimum 100.000 de mii de cetateni cu drept de vot – nu si un ministru. Invocand respectarea cadrului legal de elaborare si adoptare a actelor normative, Tarcea le-a solicitat presedintilor celor doua Camere parlamentare retrimitera proiectului de modificare la Ministerul Justitiei pentru ”finalizarea procedurii legale” incepute si neterminate de Toader – finalizare care poate avea loc doar daca Guvernul isi asuma modificarile propuse de Tudorel Toader. Cum insa premierul Tudose a refuzat deja sa faca acest lucru, rezulta ca legile Justitiei ar putea fi modificate la anu’ si la multi ani (ca tot se apropie Revelionul) in cazul in care sefa ICCJ va avea castig de cauza.