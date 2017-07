Ping-pong cu dosarul lui Udrea

Curtea de Apel Bucuresti si Curtea Suprema isi arunca de la una la alta dosarul in care sunt judecate, pentru obtinerea ilegala de fonduri pentru campania prezidentiala din 2009 , Elena Udrea si Ioana Basescu.

Dosarul in cauza a poposit, in prima faza, pe masa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, trimis fiind de DNA. ICCJ a decis insa, pe 6 iulie, ca speta nu este de competenta sa, motiv pentru care a expediat dosarul la Curtea de Apel Bucuresti. In loc sa se apuce sa judece cauza, magistratii de aici au luat exemplul colegilor de la ICCJ si au constatat, ieri, ca aceasta instanta nu are ”competenta materiala de a judeca dosarul”, situatie in care au decis retrimiterea spetei la ICCJ. Si mai categorica a fost inculpata Elena Udrea, care spune ca vina apartine procurorilor DNS care ”au facut asa un rechizitoriu prost, incat au incurcat pe toata lumea” si asta pentru ca faptele din rechizitoriu ”nu corespund cu incadrarea juridica”. Ca urmare, Udrea a cerut, prin intermediul aparatorului ei, retrimiterea dosarului la DNA pentru refacerea rechizitoriului. Situatie in care s-ar putea ajunge daca magistratii de la Curtea Suprema se plictisesc de ping-pong-ul jucat cu Curtea de Apel dar nici nu sunt dispusi sa judece ei dosarul.