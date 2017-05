Pilotul avionului s-a bagat la somn. In timpul zborului!

Un pilot al companiei PIA (Pakistan International Airlines), aflat cu aeronava sa in drum spre Londra, si-a suspendat programul pentru o pauza de somn, lasand secundul sa se ocupe de avion. Conform martorilor, capitanul Amir Akhtar Hashmi a parasit mansa si cabina pentru “mai mult de doua ore”, timp in care a tras un pui de somn la clasa business, invelit cu o patura. Dupa ce imaginile au aparut in mediul online, iar mai multi pasageri ai cursei PK 785 – Islamabad – Londra, s-au plans de acest caz, compania pakistaneza a decis sa deschida o ancheta interna. Prima masura luata a fost suspendarea pilotului implicat. Din primele informatii, capitanul Hashmi ar fi predat mansa avionului secundului sau imediat dupa decolarea de pe Aeroportul International Benazir Bhutto din Islamabad. Zborul spre Londra, asigurat de o aeronava Boeing 777, a durat 8 ore. Pentru distante lungi, procedura permite pilotilor sa ia o pauza de odihna, insa numai in perimetrele special amanajate si departe de ochii pasagerilor. In iunie 2009, un avion Air France, care efectua o cursa Rio de Janeiro – Paris, s-a prabusit in Oceanul Atlantic, la scurt timp dupa ce comandantul Marc Dubois a plecat sa se culce. Toate cele 228 de persoane aflate la bord si-au pierdut viata in cel mai grav dezastru din istoria Air France.