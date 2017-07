Pilotii F-35, orbi fara Luna

O noua hiba pentru cel mai scump avion din lume, mult criticat pentru costisitorul sau program. Sistemul de viziune nocturna al castii pilotilor nu functioneaza cand satelitul Pamantului este ascuns de nori. Si asta in conditiile in care pretul unei astfel de casti este de 400.000 de dolari!

Dezvoltata, nu fara dificultati, de catre co-intreprinderea Rockwell Collins ESA Vision Systems LLC, casca Gen III F-35 ”Helmet Mounted Display System (HMDS) care-i echipeaza pe pilotii avionului de a 5-a generatie F-35 Lighting depinde de stralucirea Lunii. In orice caz, acesta este rezultatul unui test facut in noiembrie cu un F-35 (versiunea STOVL-aparat cu decolare scurta si aterizare pe verticala) ce urma sa aterizeze pe o nava de asalt amfibie (USS America) . In cursul testelor, efectuate in conditii de obscuritate totala, pilotul aparatului trebuia sa depuna vertical avionul pe puntea vasului lung de. Insa pilotul a avut probleme in a distinge siluata navei pe care trebuia sa aterizeze. ”Cand un pilot de incercare a aterizat pe USS Amereica pe timp de noapte fara luna, nu a putut vedea puntea, a trebuit sa ghiceasca unde este”, a declarat locotenent colonelulTom Fields, director de teste de zbor al F-35. Pilotul a fost nevoit sa se conduca dupa o serie de repere ce-i erau familiare. ”A devenit clar ca imaginea cu care lucra pilotul nu este satisfacatoare pentru a face indiferent ce operatiune in proximitatea unei nave”, a comentat Erik Gutenkunst, inginer specializat in siguranta zborurilor. Joe Della Vedova, purtator de cuvant al programului F-35 Lighting, a recunoscut, potrivit Military.com., problema. Sistemul de viziune nocturna ”nu a functionat asa cum era prevazut, in conditii de luminozitate slaba”, anuntand ca vor fi operate schimbari in soft-ul echipementului de viziune nocturna si vor fi facute noi teste in luna octimbrie. Deja, pilotii F-35 au raportat ca lumina verde generata de viziera castii poate fi deranjanta in timpul aterizarilor nocturne. In plus, fostul director de program F-35 de la Pentagon, generalul Christopher Bogdan, a admis ca ”simbolistica” castii ii ”distrage” pe piloti, in ciuda tentativelor de simplificare a afisajelor. Casca Gen III F-35 functioneaza gratie tehnologiei Distributed Aperture System dezvoltat de Northrop Grumann si, impreuna cu cele 6 camere video cu care este dotat F-35, ofera pilotului o viziune de 360 de grade, imaginile si datele afisandu-se pe viziera prin sistemul head-ul display.