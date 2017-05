Pietoni in parcurile-velodrom

Nu exista cros, cum, de pilda, a fost, ieri, cel al veteranilor, organizat in zona Herastrau, sa nu transforme circulatia, si asa vai de ea, intr-un cosmar. Cat priveste Herastraul, expresia „o plimbare prin parc“ comporta riscuri nebanuite.

Parcul Herastrau s-a transformat intr-o pista, dar nu pentru masini, ci pentru biciclisti si rolleri. Pista e trasata fix pe mijlocul aleilor, ocupand o buna parte din latimea asfaltului. „Pietonii“, ca asta am ajuns, pietoni in propriile parcuri, circula pe margini, cu urechile impuiate de soneriile biciclistilor, sa stie ca nu e de joaca. Daca ai si ghinionul sa nimeresti si intr-o zi de cros, scapa cine poate: alergatorii si biciclistii se transforma in tsunami. Fereasca Dumnezeu sa atingi un maratonist de duminica sau sa murdaresti vopseaua unei biciclete care tocmai ti-a intrat cu ghidonul in sold! N-ai nicio scuza, esti un retrograd care polueaza planeta, un ucigas al sportului de masa. In aceste cazuri, pedalagii au mereu o expresie ultragiata, ca a popii cand vorbeste de pacat: Ai venit in parc? Pe jos? Ei, afla anchilozatule ca vremurile alea s-au dus de mult. Parc ii spuneti voi. Acum e velodrom. Vreau sa fac miscare, vreau sa pedalez, sa transpir, sa pedalez, asta visez! Incearca numai sa ma discriminezi, sa mi te pui in spite, ca pedalez pana la CEDO si te reclam! Te scot din UE, esti rasist, esti nazist, esti sexist, esti leit monstrul de Jeremy Clarckson! Curios cum se pliaza romanul pe tot ce e trendy. Bicicleta e de mult super-trendy, un must-have pentru salvarea omenirii. Inainte de deranjul din ’89, nu aveai masina, nu erai in randul lumii. Aveai doar bicicleta? Erai ciuca mistourilor, luzarul orasului: ba, ti se invarte lantul, scoti fum din pedale! Acum, doua roti sunt la putere. Inclusiv in traficul pe care doamna Firea face eforturi sa-l reguleze, si unde, se vede deseori treaba, culoarea rosie a semaforului e numai pentru masini. Eu? Eu sunt biciclist, mai nene, lumea e a mea! (Breaking-news: un cumplit accident de circulatie a avut loc in intersectia… Vom reveni dupa publicitate.)