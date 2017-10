Piedone, puscarie cu suspendare in dosarul Colectiv

Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 l-au condamnat pe fostul primar Cristian Popescu – Piedone la un an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane.

Potrivit unor surse judiciare, instanta a amanat executarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Initial, Piedone a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru savarsirea a trei infractiuni de conflict de interese, insa magistratii i-au schimbat incadrarea in folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. ”In baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amana aplicarea pedepsei inchisorii de 1 an, a pedepsei complementare si a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit in conditiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari”, se arata in decizia instantei. Pe durata termenului de supraveghere, Piedone trebuie sa respecte urmatoarele masuri: sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti; sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.