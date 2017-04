Piata limuzinelor va exploda in China

In viitorii zece ani, vanzarile autoturismelor varf de gama vor creste cu 50%, in special urmare a cresterilor masive ale veniturilor unei parti a populatiei si a dezvoltarii firmelor private, a declarat ieri presedintele Audi.

Rupert Stadler a estimat, la Shanghai, ca piata autoturismelor de lux chineza va creste astfel la trei milioane de masini pe an, in special datorta dezvoltarii antreprenoriatului privat. Audia, divizia de lux a Volkswagen, a fost unul din primii constructori auto care a investit in piata chineza. Si ramane primul vanzator de masini de lux din aceasta tara, chiar daca a pierdut teren in fata Mercedes-Benz. De altfel, si directorul activitatilor Daimler AG in China a spus ca anticipeaza o piata ”premium” in China, de trei milioane de masini in urmatorii trei ani. Marcile auto germane reprezinta la ora actuala 70% din vanzarile vehiculelor premium din China. Audi a anuntat, in ianuarie, ca va propune si automobile electrice in China si ca isi va intari cooperarea cu partenerul sau local FAW Group, in special pentru a lupta contra rivalilor Mercedes-Benz si BMW.