Philip Morris baga jumatate de million de euro in Otopeni

Philip Morris International va investi 490 de milioane de euro pentru a transforma fabrica de tigari din Otopeni intr-o unitate de productie a rezervelor de tutun pentru dispozitive IQOS , care vor fi exportate. Investitia presupune crearea de noi locuri de munca pentru 300 de persoane.

In ultimul an si jumatate, Philip Morris a investit peste 3 miliarde de dolari in proiecte pilot legate de iQOS, un aparat care foloseste cele mai recente evolutii in materie de electronica, un dispozitiv care incalzeste tutunul la o temperatura de pana la 250 grade Celsius ca sa produca un aerosol aromat, ce contine nicotina „Este prima fabrica convertita care va produce HEETS. Am ales Romania deoarece fabrica din Otopeni este cea mai eficienta fabrica din Europa si se afla in topuri la nivel global”, a declarat Branislav Bibic, director general Philip Morris Romania. Philip Morris va suplimenta cu 300 de noi locuri de munca cele peste 670 existente deja in fabrica. „Aceasta investitie, de 490 de milioane de euro, inseamna mai multe exporturi, mai multe taxe pentru bugetul de stat, mai multe locuri de munca pentru romani”, a adaugat Bibic Potrivit acestuia, proiectul este important atat pentru piata locala, cat si pentru utilizatorii IQOS din intreaga lume. „Scopul nostru este sa determinam oamenii sa renunte la tigarile conventionale si sa se indrepte catre aceste produse alternative”, a adaugat Bibic.