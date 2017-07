Peugeot si Citroen vand online

Grupul francez PSA(detinator si al marcii Opel)a anuntat lansarea primelor aplicatii online din Europa de vanzarea a automobilelor.

Este vorba de Peugeot Webstore si Citroen Carstore, doua site-uri in care cumparatorii vor folosi doar cateva click-uri: selectia masinii, o simulare a finantarii si finalizarea achizitiei, online sau in showroom. Aplicatiile functioneaza deja-Citroen in Brazilia, iar Peugeot in Marea Britanie- si au dus la o crestere a vanzarilor cu 75% pe piata englezeasca si peste 200 de comenzi online in Brazilia. Si BMW a introdus, in 2012, o platforma de vanzare prin intermediul internetului, insa numai pentru gama modelelor electrice. In Statele Unite comertul online cu automobile a fost lansat in urma cu cinci ani, iar sistemul a functionat la inceput sub forma mixta, adica selectie, plasarea comenzii si plata in showroom, dar de anul trecut dealerii s-au orientat din ce in ce mai mult pe cumpararea completa online, cu livrarea masinii la domiciliul clientului. Grupul Peugeot-Citroen a realizat cea mai importanta mutare din industria auto europeana din ultimii ani, cumparand in, luna martie, marca Opel de la General Motors, cu 2,2 miliarde de euro.