Petrecem 9 zile pe an in blocajele din Capitala

In medie, bucurestenii petrec 57 de minute pe zi blocati in traficul sufocant al celui mai aglomerat oras din Europa, in contextul in care se inregistreaza 1,3 milioane de vehicule si alte 500.000 tranziteaza zilnic Capitala. Numai in primele patru luni ale acestui an, numarul masinilor a crescut cu 30.000 de unitati.

“Orasul este lipsit de o retea de drumuri de centura care sa evite ambuteiajele, fapt ce obliga tranzitarea vehiculelor prin capitala”, se arata in studiul realizat de fabricantul de dispozitive de navigatie GPS Tom Tom, care plaseaza capitala Romaniei pe primul loc al celor mai aglomerate orase din Europa si pe locul cinci la nivel mondial. Concret, un sofer care foloseste o masina 229 zile pe an, isi petrece echivalentul a 9 zile pe an blocat in ambuteiaje. Primaria a promis infrastructura si cu vorbele a ramas: cum sa ajunga Bucurestii un “smart-city”, cand lipsa parcarilor face ca benzile principalelor artere sa fie ocupate de masinile stationate, ingreunand si mai mult traficul? Benzile unice pentru transportul in comun sunt un proiect nascut mort, iar modernizarea arterelor principale de acces in oras urmeaza sa se termine undeva prin 2030, in ritmul asta imbatranesti la volan. In prezent nu exista solutii la aglomeratie, Capitala ramane cel mai sufocant oras din UE si nu-i de mirare ca Romania a ajuns pe locul doi in UE la numarul de decese din accidente rutiere.