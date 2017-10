Petre Toba, cu explicatii la DNA in dosarul Gigina

Audierile in dosarul Gigina continua, la cateva zile de cand s-au implinit doi ani de la accidentul in urma caruia politistul de la Rutiera a pierit, la doar 28 de ani.

De aceasta data, fostul numar 1 din cadrul Politiei Romane a fost chemat la DNA pentru a da lamuriri in acest caz, in calitate de martor. Petre Toba a ajuns la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in jurul orei 9.30, fara sa faca declaratii din care sa reiasa motivele prezentei sale in fata procurorilor.

Ramane de vazut daca la plecarea de la audieri va alege sa stea de vorba cu jurnalistii.

Zilele trecute, in acelasi caz – in care fostul vicepremier Oprea e acuzat de abuz in serviciu in privinta folosirii coloanei oficiale- a dat explicatii si fostul procuror general Ilie Botos, in calitate de ex-secretar de stat in MAI la data accidentului.