Petre Daea, primit ca la nunta

Popularul ministru al Agriculturii a fost primit cu o gaina fripta jucata la un targ dedicat agriculturii – obicei specific doar nuntilor.

Fara doar si poate, Petre Daea i-a facut de rusine pe toti colegii sai de Guvern, care s-au dovedit a fi incapabili sa comunice cu oamenii. In timp ce multi dintre actualii ministri nu pot spera nici macar la banala si clasica primire cu paine si sare (dat fiind modul in care merg lucrurile si confuzia starnita de diverse masuri guvernamentale, deja luate sau preconizate, dar prost sau deloc explicate), prezenta lui Daea ii binedispune pe oameni si ii face sa-l astepte cu bratele deschise. Gata oricand sa intre in lanuri, stane, piete, sa puna mana pe animale, sa infulece cu pofta din produsele oferite, sa discute de la om la om cu taranii si sa stranga pe orice in brate pe oricine, Petre Daea a devenit ministrul ideal visat de orice agricultor. “Padurarul, om frumos, domn ministru al nostru o fost”, s-a strigat la sosirea lui Daea la targul unde i s-a jucat in fata gaina. Versuri naive poate, dar care au demonstrat o data in plus ca Daea a reusit ceea ce niciun alt guvernant nu a izbutit: sa castige increderea si simpatia romanilor. Si asta fara strategii savante de imagine, fara consultati sclivisiti si docti, ci ajutat de lipsa sa de ifose, de priceperea reala la agricultura si, binenteles, de oaia sa multiubita – devenita intre timp un adevarat ”brand Daea”.