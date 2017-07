Petitii online pentru invierea lui Kemal

Faptul ca febra serialelor turcesti a cuprins si Romania e un lucru stiut, multe productii tinand telespectatorii in fata televizoarelor ani in sir. Insa in cazul telenovelei-capodopera „Dragoste infinita” (Kara Sevda) lucrurile au luat-o razna, si nu numai in Romania, ci in toate tarile de difuzare. Finalul dramatic al serialului i-a lasat masca pe fani, acestia declansand un adevarat tsunami mediatic la adresa producatorilor.

„Dragoste infinita” este, fara indoiala, una dintre cele mai reusite productii turcesti care a fascinat publicul din toate colturile lumii. Moartea unuia dintre cele mai iubite personaje la finalul serialului, care timp de doi ani a tinut telespectatorii fara suflare, i-a determinat pe fanii „Dragoste infinita” sa ceara sezonul 3 sau macar episodul 75 si, bineinteles, un final fericit pentru cuplul Kemal- Nihan. Peste tot in lume au fost initiate petitii online in care se cere negru pe alb continuarea serialului, cel mai dur taxata pe retelele de socializare fiind regizoarea filmului, Halil Saral, care s-ar fi jucat urat cu emotiile telespectatorilor. Aceasta s-a vazut nevoita sa restrictioneze comentariile de pe Instagram. Saral este renumita atat pentru productiile ei de exceptie, cat si pentru seriozitatea cu care a impus respectarea regiilor bine structurate. De asemenea, este cunoscut si apetitul regizoarei pentru finalurile complicate, in cazul de fata chiar trist.

Kemal supravietuieste?

Totusi, exista premisele continuarii acestui serial-fenomen, cel putin asa se intelege din diversele postari pe internet. De exemplu, Ay Yapım, casa de productie care a realizat “Dragoste infinita”, a reactionat pe Facebook la milioanele de mesaje ale fanilor serialului. “Furtuna Dragoste infinita continua”, lasand de inteles ca pune la cale o revenire a serialului atat de indragit. Exista voci din domeniu care baga mana in foc pentru cateva episoade noi, in care Kemal reapare.

De altfel, in timpul ultimelor minute din ultimul episod, difuzat si la noi miercuri seara, apar niste indicii subtile care i-au facut pe fani sa creada ca personajul lui Kemal s-ar fi aruncat in mare si ar fi supravietuit exploziei. Dupa cativa ani de amnezie se va intoarce acasa la Nihan si la fetita lor Deniz. In plus, pe internet circula si un promo al episodului 75 din sezonul 3 in care Kemal isi face aparitia, insa sunt destui care nu cred in autenticitatea secventelor.