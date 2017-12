Petitie dupa crima de la metrou

In timp ce oamenii legii ancheteaza cazul, iar principala suspecta a ajuns in arest, crima de la metrou a generat nu doar un val de comentarii, ci si o reactie civica.

Oribilul episod petrecut recent la Dristor 1 -unde o tanara in varsta de 25 de ani a sfarsit lovita de un metrou in fata careia a fost impinsa de o femeie -a dus la aparitia unei initiative online careia i s-au raliat, pana la momentul de fata, peste 16.000 de persoane. Acestea au semnat o petitie online al carei initiator o vrea a ajunge in atentia Primariei Bucurestilor si a Metrorex-ului.

Concret, se doreste ca, “in urma nenumaratelor cazuri de suicid/accidente din statiile de metrou ale capitalei si tentativei de omor si omor din statia Dristor”, sa se monteze “scuturi ANTI-SUICID/ACCIDENTE la metrou + camere de supraveghere performante montate in toate statiile”.

Mai exact a unor panouri transparente pe lungimea peronului, cu usi care se deschid in momentul in care trenul e in statie. Astfel de panouri sunt deja instalate in mari orase europene, cum ar fi Parisul sau Roma.

Ramane de vazut ce efect va avea aceasta petitie online.