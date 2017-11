Peste un sfert dintre romani nu au dinti in gura!

Nicolae arunca in aer Casa Regala: Duda, iesi la interval

In timp ce ni s-a spus ca starea de sanatate a Regelui este ingrijoratoare si ca el nu poate fi vizitat decat de fiicele sale (desi si Radu Duda este acolo…), un comunicat din partea fostului principe Nicolae vine sa ne intareasca banuielile deja expuse in “National”: in Casa Regala jocurile sunt facute de principesa mostenitoare si de Radu Duda.