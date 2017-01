Peste 50 de trenuri anulate, la aceasta ora, din cauza vremii

Conducerea RATB, demisa. Regia are sef interimar

Politica

Primarul Capitalei s-a dovedit intransigenta cand a venit vorba de conducerea RATB, cand a fost vorba de reactia acesteia pe fondul viscolului care s-a abatut in Capitala. ”Toleranta zero la indisciplina am, la tupeu fata de cetateni, fata de smecherii din anumite institutii”, a subliniat Firea, sambata dimineata, de la sediul Primariei.