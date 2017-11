Peste 170 milioane de euro, vanzarile de Black Friday din Romania

”Black Friday este o sarbatoare importanta si deja putem sa spunem ca piata locala este una mai educata”, spune un reprezentant al companiei specializata pe comertul online, GpeC, estimand ca reducerile de “Vinerea Neagra” din acest an din Romania ar putea depasi pragul de 170 de milioane de euro.

Catre sfarsitul lunii noiembrie, inaintea sarbatorilor de iarna, magazinele, care s-au pregatit cu 3-4 luni inainte de Black Friday, declanseaza campanii de reduceri, cu preturi de pana la 60-70% mai mici, iar cumparatorii din mediul online prefera mai ales produsele electronice si electrocasnice, haine, accesorii, parfumuri si cosmetice. Evenimentul este extrem de popular in Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania sau Franta, tari unde cei mai multi dintre cumparatori au varste intre 18 si 34 de ani. In acest an, magazinele din Romania au fixat data de 17 noiembrie pentru ofertele de Black Friday(desi in traditia americana Black Friday este in ultima vineri a lunii noiembrie, adica pe 24 noiembrie 2017) dar unele dintre ele deja au in oferta reduceri. La Black Friday Romania 2017 participa 108 magazine.