Peste 1.100 de permise retinute in perioada Pastilor

Ca in fiecare an, in perioada Sarbatorilor Pascale, politistii de la Rutiera au fost si continua sa fie la datorie, avand in vedere ca este a treia zi de Pasti. Stau cu ochii de conducatorii auto, astfel incat sa fie evitate orice incidente in trafic.

Iar din cate anunta, marti, reprezentantii IGPR, cea mai recenta actiune a oamenilor legii, cea desfasurata in inttervalul 14-17 aprilie, a facut sa fie aplicate peste 12.400 de sanctiuni ce tin de circulatia pe drumurile publice, peste 5.700 dintre ele pentru viteza si mai mult de 120 pentru conducerea unor autovehicule sub influenta bauturilor alcoolice.

De asemenea, oamenii legii au dispus retinerea unui numar de 1.115 carnere de conducere – 178 pe motiv de consum de alcool si 389 pentru viteza excesiva, din cate au precizat reprezentantii Politiei.