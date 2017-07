Pesedistii, trimisi sa-si aprofundeze ”biblia”

Presedintele Klaus Iohannis le-a recomandat social-democratilor sa-si studieze temeinic programul de guvernare – ridicat de ei la rang de ”biblie” a partidului – si abia apoi sa le spuna romanilor ce masuri economice au de gand sa ia.

Iohannis a sanctionat alba-neagra jucata de Guvern in cazul impozitelor. ”Daca se introduc in discutia publica de catre o Coalitie care are majoritate in Parlament notiuni noi, care intr-o zi sunt promovate, a doua zi sunt retrase, acest lucru o eroare politica grava. Fiindca aceasta majoritate are capacitatea parlamentara sa promoveze schimbarea legislatiei, iar economia, investitorii reactioneaza la asa ceva. Eu le-as recomanda pesedistilor cu foarte multa caldura sa mearga acasa, sa judece un pic propriul program si cand stiu ce vor sa vina in fata natiei si sa spuna acest lucru”, a declarat presedintele, ieri, de pe meleagurile Harghitei. Recomandarea l-a facut pe Codrin Stefanescu sa sara ca ars si sa-i transmita sefului statului sa-i lase pesedistii in pace si sa ocupe de maghiari: ”In loc sa le atraga atentia celor care l-au primit cu mesaje autonomiste… el atrage atentia PSD-istilor care sunt la distanta foarte mare. Noi suntem la Bucuresti si muncim”.