Pesedistii ii invita pe useristi la legi facute in privat

Cum toate lucrurile merg snur in tara, parlamentarii au ales sa piarda vremea certandu-se pe girofaruri. Cum tema era una de o importanta vitala, reprezentantii ”cremei societatii” au dezbatut-o si intr-un limbaj pe masura. Unul demn de boschetarii politici.

Un dialog de inalta tinuta politico-legislativa a avut loc, ieri, la Comisia de transporturi a Camerei. Unde ”deputatul mitraliera” – respectiv pesedistul Catalin Radulescu, plus colegul sau de partid Marius Bota, s-au incaierat cu useristul Catalin Drula. Pe scurt, celor doi pesedisti le-a sarit tandara dupa ce Drula i-a acuzat public ca au depus un amendament referitor la dreptul parlamentarilor de a folosi si ei girofaruri. Subiect abordat intr-adevar la Comisie, cu o saptamana in urma, dar doar sub forma unei discutii referitoare la deplasarea parlamentarilor in situatii de urgenta si nu sub forma unui amendament depus la o lege. Motiv pentru care Drula nu numai ca a fost acuzat de Radulescu si Bota de minciuna, dar a si fost amenintat cu o bumbaceala de primul. ”Nu vrei dumneata sa te intalnesti cu mine in mod privat, sa-mi spui mie de Hummer, sa avem o discutie?! Daca vrei, amandoi (Catalin Drula si Ionut Mosneanu, alt deputat USR – n.r.)! Te rog eu, daca vrei, discuta cu mine. Puteti sa veniti chiar amandoi! Mai luati-va toata gasca aia a voastra, ca si asa nu faceti niciunul fata”, s-a cocosit Radulescu. Nederanjat de vorba lejera si de amenintarile proferate, presedintele Comisiei, liberalul Lucian Bode, a luat partea pesedistilor afirmand si el ca nu a fost depus niciun amendament ci doar s-a vorbit despre girofarurile dupa care suspina atatia parlamentari.