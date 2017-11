Perle si rubine pentru diplome de licenta

Pietre pretioase, aur si bani, au primit ca mita profesorii de la Universitatea Vasile Goldis din Arad, anchetati pentru fapte de coruptie in dosarul „Diplome de licenta fara studii”.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au ridicat, in perioada 6-10 noiembrie, 500 grame de aur, 110 grame de perle, 200 grame de rubine si 2 inele cu diamant. Se adauga 64.200 euro, 31.000 dolari, 5.000 de lire sterline si 4.500 de franci elvetieni.

Universitatea aradeana a devenit o veritabila fabrica de diplome, promovarile frauduloase erau stiute, numai ministrul Liviu Pop nu mai credea ca „exista in secolul asta astfel de profesori”(ba exista, pe banda rulanta), desi au fost audiate 120 de cadre didactice si studenti, s-au facut 106 perchezitii si de pe urma lor au fost ridicati peste 350.000 de euro, documente si sisteme informatice. O retea formata din profesori, secretare, dar si fosti absolventi, intermedia traseul banilor de la studenti la aceiasi profesori. Inclusiv studentii buni cunoscatori de limba romana au devenit, la randul lor intermediari pentru colegii lor straini, fara ca acestia sa cunoasca limba, primeau lucrari de licenta de la profesori, pentru bani si bunuri. In anumite cazuri, banii oferiti in schimbul promovarii examenelor ar fi fost lasati la puncte de schimb valutar ai caror administratori ar fi fost in relatii de prietenie cu cadrele didactice. “Au fost puse in executare 3 mandate de perchezitie asupra a 3 casete de valori detinute de catre doi dintre cei cercetati in cauza, la unitati bancare de pe raza judetelor Arad si Timis, in urma carora au fost indisponibilizate mai multe bunuri, pentru a fi confiscate”, precizeaza Politia Romana.