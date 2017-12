Perioade cu restrictii de trafic in Bucuresti, pentru funeraliile Regelui Mihai

Fostul suveran a fost adus pentru ultima oara, miercuri in jurul orei 11, in Romania. Dupa un ceremonial ce s-a desfasurat chiar pe Aeroportul Otopeni, sicriul va fi transportat la Castelul Peles, pentru ca in cursul acestei seri sa fie adus din nou in Bucuresti.

Acestea sunt doar cateva momente dintr-un interg ceremonial funerar, ce se va desfasura timp de mai multe zile, pana sambata seara, cand Regele Mihai I va fi inhumat la Curtea de Arges.

In tot acest rastimp, e bine sa aveti in vedere faptul ca in traficul rutier din Capitala vor fi impuse anumite restrictii.

Reprezentantii Brigazii Rutiere au anuntat detaliile acestor masuri, precum si rutele ocolitoare pe care soferii le au la dispozitie, informatii pe care le redam in cele ce urmeaza:

“Pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficului rutier, dupa cum urmeaza:

La data de 13 decembrie 2017, dupa orele 19.00, la momentul trecerii cortegiului pe sub Arcul de Triumf, traficul rutier va fi restrictionat pe arterele ce converg catre acesta, respectiv pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Maresal Averescu, Str. A. Constantinescu, axul central pe Sos. Kiseleff, tronsonul cuprins intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf. Vineri, 15 decembrie 2017, incepand cu orele 16.00, se va restrictiona traficul rutier si parcarea autovehiculelor pe Aleea Colina Bucuriei, precum si pe platoul de la baza acesteia si in zona Garii Baneasa, perimetrul delimitat de Str. Tipografilor si Gara CFR Baneasa. La data de 16 decembrie 2017, se va restrictiona traficul rutier:

Ø intre orele 00.00 – 08.00, pe Calea Victoriei intre Str. C.A.Rosetti si Aleea Kretzulescu, pe Str. Dem.I.Dobrescu intre Bd. Nicolae Balcescu si Calea Victoriei, precum si pe strazile care acced in acestea;

Ø intre orele 08.00 – 14.00, pe Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si Str. Ion Campineanu, precum si pe strazile care acced in acest tronson, gradual in functie de numarul participantior;

Ø incepand cu orele 11.00, pe traseul de deplasare al cortegiului funerar catre Palatul Patriarhiei, respectiv: Palatul Regal – Calea Victoriei – Spl. Independentei – Bd. Unirii – Aleea Colina Bucuriei.

Ø incepand cu orele 14.00, ambele sensuri, gradual, in functie de viteza de deplasare, pe traseul de deplasare a cortegiului si pe strazile care acced in acesta de la Palatul Patriarhiei catre Gara Baneasa, respectiv: Aleea Colina Bucuriei – Pod Serban Voda – Bd. I.C. Bratianu – Piata Universitatii – Bd. Nicolae Balcescu – Piata Romana – Bd. Lascar Catargiu – Piata Victoriei – Bd. Aviatorilor – Piata Charles de Gaulle – Bd. Constantin Prezan – Arcul de Triumf – Sos. Kiseleff – Piata Presei Libere – Sos. Bucuresti-Ploiesti – Fantana Miorita – Gara Baneasa, precum si pe Sos. Bucuresti-Ploiesti, intre Piata Presei Libere si Pasajul Baneasa si Str. Tipografilor, intre Sos. Bucuresti-Ploiesti si Bd. Poligrafiei.

Traficul pietonal va fi restrictionat, la data de 16 decembrie 2017, dupa cum urmeaza:

-incepand cu orele 00.00, pana la defluirea totala a participantior, pe trotuarul aferent Muzeului National de Arta a Romaniei de pe Str. Stirbei Voda si Calea Victoriei, pana in dreptul Bisericii Kretzulescu;

-incepand cu orele 08.00, pe Aleea Colina Bucuriei, intre Bd. Regina Maria si Palatul Patriarhiei, precum si pe Aleea Cristea Miron din Str. 11 Iunie, cu exceptia riveranilor.

De asemenea, pentru buna desfasurare a activitatii din jurul Palatului Patriarhiei, in functie de numarul participantilor, traficul rutier va fi restrictionat gradual pe urmatoarele artere:

– Bd. Unirii, intre Bd. I.C. Bratianu si Bd. Libertatii;

– Spl. Independentei, intre Str. Halelor si Pod Serban Voda;

– Str. Halelor catre Spl. Independentei;

– Bd. Regina Maria, intre Bd. Libertatii si Aleea Colina Bucuriei, cu exceptia tramvaielor.

RUTE OCOLITOARE

Ø Sos. Bucuresti-Ploiesti – Bd. Aerogarii – Str. Cpt. Alexandru Serbanescu – Str. Barbu Vacarescu – Sos. Stefan cel Mare;

Ø Piata Presei Libere – Bd. Marasti – Piata Montreal – Bd. Marasti – Bd. Maresal Alexandru Averescu – Bd. Ion Mihalache – Str. Buzesti – Str. Berzei;

Ø Piata Victoriei – Str. Buzesti – Str. Berzei”

sursa foto: Facebook/Politia Romana