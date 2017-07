Perchezitii si audieri. Suspiciuni de evaziune

Oamenii legii au iesit inca de la primele ore ale zilei pe teren, pentru a face verificari intr-un dosar in care exista banuieli in privinta unor presupuse nereguli de natura economica.

Se fac patru perchezitii – la sedii de firme de constructii, dar si la mai multe persoane in cazul carora planeaza suspiciuni ca ar fi pagubit statul cu 5 milioane de lei prin evaziune fiscala si spalare de bani, din cate anunta reprezentantii IPJ Brasov. Mai exact, ca “persoanele in cauza sunt banuite ca ar fi evidentiat in contabilitate cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori care au la baza operatiuni fictive”.

Totodata, in cazul de fata urmeaza sa se faca si audieri, in acest sens fiind emise trei mandate de aducere.