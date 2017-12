Perchezitii si audieri in Capitala. Dosar cu un prejudiciu de 22 de milioane de lei

Peste 20 de verificari in Capitala si judetul Prahova, intr-un dosar in care, din cate anunta reprezentantii IGPR, paguba adusa statului este de circa 22 de milioane de lei.

Incepand cu primele ore ale acestei zile, oamenii legii din cadrul Politiei Capitalei si de la Directia Operatiuni Speciale – de la IGPR au iesit pe teren pentru a duce la indeplinire o actiune de amploare.

Concret, se fac perchezitii de evaziune fiscala in domeniul publicitatii, transporturilor si comertului cu materiale de constructii si material lemnos. Iar la finele acestora, mai multe persoane urmeaza sa ajunga la politie, pentru a da explicatii oamenilor legii. “Din cercetari a reiesit ca banuitii, in perioada 2011-2012, ar fi inregistrat in evidenta contabila si ar fi declarat organelor competente achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip „fantoma”, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale”, mentioneaza intr-un comunicat al Politiei Romane.