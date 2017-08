Perchezitii la Jandarmerie

Procurorii de la Directia de Investigatie a Crimei Organizate s-au oprit, inca de la primele ore ale acestei zile, la sediul Jandarmeriei.

UPDATE: Reprezentantii DIICOT au facut publice cateva detalii despre cercetarile din aceasta dimineata.

“La data de 03.08.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie din cadrul M.A.I. – I.G.P.R. –D.C.C.O. au efectuat un numar de 12 perchezitii imobiliare (din care 7 locatii la sediul unei institutii publice) pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de camata, delapidare si alte infractiuni aflate in competenta acestei unitati de parchet”, se mentioneaza in comunicatul DIICOT, din care rezulta, totodata, ca “in cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu anul 2011 si pana in prezent, mai multe persoane din cadrul Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei Romane, au constituit un grup infractional organizat, acordand cu imprumut, in mod repetat, diverse sume de bani unor debitori, percepand dobanzi considerabile si de asemenea si-au insusit fara drept bunuri si valori apartinand unitatii din cadrul careia faceau parte”.

Potrivit unor surse citate de televiziunilor de stiri, ar fi vizata o unitate logistica din cadrul institutiei. Actiunea fiind in plina desfasurare, inca nu se cunosc foarte multe informatii. Inca nu s-au facut precizari oficiale nici din directia DIICOT, nici a Jandarmeriei despre o astfel de actiune.

Se pare ca anchetatorii ar urma sa ridice unele inscrisuri.