Perchezitii de proportii intr-un dosar de evaziune, urmate de zeci de audieri

Gerul nu le-a stat in cale oamenilor legii, care au iesit cu sutele pe teren, in cursul diminetii de joi, pentru a face peste 40 de perchezitii, in Capitala si in patru judete.

Mai exact, din cifrele facute publice din directia IGPR rezulta ca s-au facut 47 de perchezitii, in baza unor mandate, atat in Bucuresti, cat si in judetul limitrof, Ilfov, precum si in Prahova, Brasov si Sibiu. Dosarul in care se fac cercetari include suspiciuni de evaziune fiscala, in domeniul IT si al constructiilor, prejudiciul estimat fiind unul insemnat, de peste 14 milioane de euro, conform politistilor.

Drept urmare, in prima parte a zilei, circa 200 de oameni ai legii, de la Politia Capitalei, supravegheati de procurori, au pornit pentru a face verificari in cazul de fata, despre care reprezentantii IGPR au anuntat ca “din datele si probele administrate in cauza, rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii, in perioada 2009 – 2016, prin intermediul mai multor societati comerciale, au inregistrat achizitii fictive de marfuri si servicii, in valoare de 142.000.000 de lei, beneficiind astfel de deducerea ilicita a unor taxe si impozite, prejudiciul creat bugetului consolidat al statului fiind estimat la 64.000.000 de lei”.

Insa cercetarile facute joi nu se vor opri doar la nivel de perchezitii, ci vor continua cu audieri, drept urmare nu ai putin de 49 de persoane urmand sa ajunga la sediul Politiei sectorului 1, pentru a sta de vorba cu specialistii de la Investigarea Criminalitatii Economice.

sursa foto: Facebook/PolitiaRomana