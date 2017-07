Perchezitii de amploare la studenti si profesori din doua universitati

O actiune de amploare desfasurata de reprezentanti ai Parchetului General si ai mai multor Directii de Investigare din cadrul IGPR, printre ele cea de verificare a Criminalitatii Economice, vizeaza mai multe cadre didactice, dar si studenti de la doua universitati.

Se fac nu mai putin de 106 perchezitii, in Caras-Severin, Hunedoara si Timis, intr-o cauza botezata generic “Diplome de licenta fara studii” si despre care, din cate s-a anuntat miercuri din directia Ministerului Public, rezulta ca ar exista indicii cum ca mai multe cadre universitare ar desfasura “activitati ilegale constand in pretinderea si primirea unor foloase necuvenite (bani si bunuri materiale) cu ocazia organizarii si sustinerii de catre studenti a examenelor la diferite discipline (sustinute chiar in afara perioadei de examinare) si/sau cu ocazia sustinerii examenelor de licenta”, si ca ar exista “studenti straini, inscrisi la grupe ce urmeaza cursurile in limba romana, nu cunosc/nu inteleg limba romana si totusi sunt promovati, in schimbul unor sume de bani, la toate examenele anuale”.

In total, in cazul de fata sunt 36 de suspecti, conform comunicatului remis de sursa citata. Reprezentantii Ministerului Public vorbesc despre faptul ca din cercetarile facute pana la momentul de fata ar fi rezultat ca in institutiile de invatamant superior intrate in vizorul oamenilor legii “s-au constituit retele infractionale din care faceau parte cadre didactice, secretare si alte categorii de personal nedidactic, precum si fosti absolventi, cu rolul de a intermedia traseul banilor de la student la profesor/informaticieni contra unor comisioane, in vederea promovarii frauduloase a studentilor” si ca studenti care ar fi dat deja bani profesorilor, pentru a trece anumite examene, ar fi devenit apoi “intermediari pentru alti colegi”.