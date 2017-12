Perchezitii de amploare la Gucci

Politia italiana a verificat birourile celebrei case de moda, o investigatie pornita in urma unor informatii referitoare la evaziune fiscala.

Perchezitiile au avut loc in birourile Gucci din Milano si Florenta, compania care face parte din brandurile producatorului de lux Kering, ar fi platit impozitul pe castigurile provenite din vanzarile de pe piata italiana intr-o alta tara, cu un regim fiscal mai relaxat, a informat procuratura din Milano, fara a oferi alte detalii. Dupa ce informatii legate de controlul efectuat de politia economica au ajuns in cotidianul La Stampa, compania Gucci a anuntat ca “asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta activitatilor sale”. Gucci, principala sursa de profit pentru Kering, a beneficiat in ultimii ani de o relansare a activitatilor si a raportat o crestere de 49,4% a vanzarilor in trimestrul trei al acestui an. Investigatiile politiei nu au fost comentate de reprezentantii Kering.